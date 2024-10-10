عراقجي: الحصانة الممنوحة لكيان الاحتلال جعلت قادته يتغولون في الإجرام

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحصانة اللامحدودة الممنوحة للكيان الصهيوني، وفشل مجلس الأمن الدولي في القيام بواجباته جعل قادة الكيان أكثر جرأة في مواصلة جرائمهم المستمرة وتوسيع نطاق عدوانهم باستخدام الأسلحة الأمريكية.

وقال عراقجي في رسائل منفصلة بعثها اليوم إلى نظرائه في دول العالم: “تلك الحصانة اللامحدودة التي يتمتع بها الكيان الصهيوني أدت إلى توسيع نطاق عدوانه وهجماته على لبنان، ولا سيما من خلال الهجمات الجوية واسعة النطاق على المناطق السكنية باستخدام القنابل الأمريكية المضادة للتحصينات”.

ولفت عراقجي إلى استمرار عدوان وجرائم الكيان الصهيوني ضد شعبي غزة ولبنان، والذي أدى إلى استشهاد وجرح وتشريد عدد كبير من الأبرياء وتدمير واسع النطاق للأماكن السكنية والعامة وقتل عمال الإغاثة الدوليين، معتبراً أن هذه الأعمال الإجرامية تشكل تهديداً حقيقياً للسلم الإقليمي والدولي ومثالاً واضحاً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ودعا عراقجي المجتمع الدولي إلى ضرورة بذل مساعٍ دبلوماسية جماعية لإنهاء اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف الهجمات والقصف والقتل بحق أهل غزة ولبنان الأبرياء، إضافة للتعامل مع الوضع الإنساني الحرج، والوصول لوقف لإطلاق النار وتسهيل الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وأكد عراقجي أنه في حال لزم الأمر فإن إيران على استعداد تام لاتخاذ تدابير دفاعية أكثر صرامة ضد أي عدوان ودون أي تردد، لافتاً إلى أن هجمات الكيان الإسرائيلي لم تستهدف الأشخاص والأماكن والبنى التحتية المدنية فحسب، وإنما استهدفت أيضا جميع المبادئ الإنسانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen