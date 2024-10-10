مقتل ضابطين باكستانيين وإصابة اثنين آخرين في هجوم مسلح شمال غرب البلاد

إسلام اباد-سانا

قتل ضابطان باكستانيان، وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح شمال غرب باكستان.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الباكستانية قولها: إن “مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على سيارة تقل ضباط شرطة في مدينة تانك بإقليم خيبر بختونخوا، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان صينيان اثنان قتلا الإثنين الماضي، وأصيب عشرة أشخاص آخرين جراء تفجير إرهابي استهدف قافلة سيارات قرب مطار في مدينة كراتشي الباكستانية.

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