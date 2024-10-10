موسكو: قمة بريكس أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت روسيا اليوم أن قمة “بريكس” ستكون أكبر حدث سياسي خارجي يعقد في البلاد حتى الآن.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مساعد الرئيس الروسي “يوري أوشاكوف” قوله: إن “قمة قازان يمكن أن تتحول إلى أضخم حدث سياسي خارجي على الإطلاق يقام في بلدنا”، مشيراً إلى أن “التحضير للقمة يجري بأكثر الطرق نشاطاً”.

وأكد أوشاكوف أن “الدعوات إلى هذه القمة التي ستعقد في قازان “الفولغا” أرسلت إلى 38 دولة، وقد أكدت 32 منها مشاركتها من بين البلدان الأعضاء والبلدان التي ترغب في التعاون مع منظمتنا بينها 24 ستكون ممثلة على مستوى القادة”، مضيفاً: إن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيحضر القمة أيضاً في أول زيارة له إلى روسيا منذ نيسان 2022”.

وتنعقد قمة بريكس في قازان في الفترة من الـ 22 إلى الـ 24 من تشرين الأول الجاري، وتأتي رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”.

وتمثل مجموعة بريكس نحو 45 بالمئة من سكان العالم و36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز إسهام مجموعة السبع البالغة 30 بالمئة.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى بريكس إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen