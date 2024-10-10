مصرع 4 أشخاص في فلوريدا جراء الإعصار ميلتون

واشنطن-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم اليوم، جراء إعصار ميلتون الذي اجتاح مقاطعة “سانت لوسي” في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مفوض الشرطة كيث بيرسون قوله: إن “الإعصار دمر مئات المنازل في المقاطعة، وتجمعاً سكنياً للمتقاعدين في مقاطعة سانت لوسي، وأسفر عن مصرع أربعة أشخاص”.

وتسبب الإعصار وما رافقه من أمطار غزيرة بغمر الطرقات بمياه الفيضانات والحطام المتطاير، وألحق أضراراً جسيمة بالمنازل، كما دمرت الرياح سقف ملعب “تروبيكانا فيلد”، وانهارت رافعة برجية في أحد المباني، وفي تامبا غمرت الفيضانات المفاجئة التي تهدد الحياة الطرق، بينما أضاءت انفجارات المحولات السماء.

وذكر موقع “باور آوتج يو إس” المتخصص برصد انقطاعات التيار الكهربائي في الولايات المتحدة أن أكثر من مليوني منزل ومنشأة تجارية باتت بلا كهرباء، مع دخول الإعصار إلى السواحل الغربية لولاية فلوريدا، موضحاً أنه خلف دماراً في المباني وشبكات الكهرباء والبنى التحتية.

وبعد أن صنف المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إعصار ميلتون على أنه عاصفة من الفئة الخامسة إلا أن شدته تراجعت إلى الفئة الثالثة وبسرعة رياح 160 كيلومتراً في الساعة نزولاً من 273 كيلومتراً في الساعة سجلها في وقت سابق.

وبدأ الإعصار ميلتون باجتياح سواحل ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية، وذلك بعد أن كان ضرب الولاية قبل أسبوعين فقط إعصار مدمر آخر.

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