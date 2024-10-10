الصين: الولايات المتحدة متمسكة بالسعي لتحقيق هيمنتها الأحادية

بكين-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بأحلام الحرب الباردة والسعي لتحقيق هيمنتها الأحادية على العالم.

وقالت ماو في مؤتمر صحفي اليوم: إن “واشنطن تطبق القواعد الدولية عندما تتناسب مع مصالحها وتتنصل منها عندما لا تكون في صالحها.. وهي المصدر الرئيسي لزعزعة استقرار النظام الدولي، وسبب تأجيج الانقسامات بين مختلف الدول”.

ودعت ماو الولايات المتحدة إلى تبني فهم صحيح وموضوعي للعلاقات مع الصين والعودة إلى سياسة عقلانية وعملية معها وعدم محاولة صياغة مصطلحات جديدة لتضخيم ما يسمى بـ ” التهديد الصيني”، معتبرة أن السرد الخاطئ من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول هذا التهديد المزعوم لن يخدع العالم، مهما تم التلاعب به.

وأكدت ماو ضرورة تنفيذ الوعود التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والعمل مع الصين على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للجانبين من أجل تعزيز علاقات ثنائية مستقرة وصحية ومستدامة.

وأوضحت أن الصين ملتزمة بطريق التنمية السلمية وتسعى للحفاظ على النظام الدولي الذي يتمحور حول الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية.

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