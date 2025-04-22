القبض على 23 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات في جرمانا

دمشق-سانا

ألقت شرطة ناحية جرمانا بدمشق اليوم القبض على 23 شخصاً من مروجي ومتعاطي المخدرات، بينهم فتيات، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها في الفيسبوك أنه ومن خلال المتابعة والبحث تمكنت دوريات شرطة ناحية جرمانا وخلال 48 ساعة من إلقاء القبض على 23 شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، بينهم فتيات، ثمانية منهم كانوا داخل إحدى المزارع أثناء تعاطيهم المواد المخدرة وبحوزتهم بندقية حربية مع مذخراتها، وكمية من الحشيش المخدر وحبوب “كبتاغون” ومادة “الكرستال” الخطرة وميزان إلكتروني لوزن المواد، وأسلحة بيضاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم إحضارهم جميعاً إلى مركز الناحية، حيث عثر بحق أحدهم على تسع إذاعات بحث بجرائم المخدرات والسرقة، كما تبين أن إحدى الفتيات مطلوبة بسبع إذاعات بحث بجرائم تصيد زبائن وتسهيل الدعارة والمخدرات، إضافة لإذاعات بحث بجرائم مختلفة بحق معظم المقبوض عليهم.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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