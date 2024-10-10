رئيس الوزراء العراقي: الكيان الصهيوني يوغل في جرائمه وفق منطلقات عنصرية مضللة

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الكيان الصهيوني يوغل بجرائمه ضد شعوب المنطقة وفق منطلقات عنصرية مضللة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن السوداني قوله خلال لقائه السفير الصيني لدى العراق تسوي وي: إن “هذا الكيان يرتكز في جرائمه إلى الكراهية بخلاف ما تروج له بعض الدول الكبرى من دوافع سياسية”، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك دور جادّ ومسؤول للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف الحرب والحدّ من عنجهية الكيان المحتل الذي يسعى لتوسعة نطاق الحرب وتهديد أمن المنطقة والعالم.

كما تم التباحث بشأن تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وعواقب استمرار الكيان المحتل بارتكاب جرائمه الوحشية بحق المدنيين العزل في غزّة ولبنان.

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