المقاومة الفلسطينية توقع العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب شرق جباليا

القدس المحتلة-سانا

أوقعت المقاومة الفلسطينية اليوم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل ومصاب، خلال كمين مركب معد مسبقاً شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: أوقع مقاتلونا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال، مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين مركب شرق جباليا، وفور وصول القوة إلى المكان تم تفجير عبوة شواظ في الشاحنة المحملة بالجنود، وعبوة رعدية بسيارة عسكرية نوع “همر”، واستهداف أخرى بقذيفة “تاندوم”، كما تم استهداف دبابتي “ميركافا” بقذيفة “تاندوم” وعبوة “شواظ” بعد أن حضرتا مع القوة إلى المكان.

وأضافت المقاومة: إن المقاتلين تقدموا بعدها صوب منطقة الكمين، وقضوا على من تبقى من جنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، كما استهدفوا عدداً من الجنود الذين فروا من المكان بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل مصاب.

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت بقذائف الهاون تحشيدات قوات العدو الإسرائيلي شرق جباليا.

وفي غرب جباليا، أكدت المقاومة أنها أوقعت أفراد قوة للعدو بين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معها من المسافة صفر، كما دمرت بعبوة شديدة الانفجار دبابة له من نوع “ميركافا” في حي الزهراء، وبعبوة ناسفة دبابة ثانية من النوع نفسه في المنطقة القريبة.

ولفتت المقاومة إلى أن مقاتليها قنصوا جندياً للعدو الإسرائيلي في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة.

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