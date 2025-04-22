شهيد وعدد من الجرحى في غارات لطيران العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد مواطن لبناني وأصيب عدد آخر بجروح، جراء غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة جوية معادية تعرضت لها بلدة ميفدون في قضاء النبطية قبل ظهر اليوم أدت إلى سقوط شهيد وجرح عدد آخر، وتدمير هائل لعدد من المنازل السكنية فيها.

وفي قضاء صور، شن الطيران الإسرائيلي المعادي غارة استهدفت بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، كما شن سلسلة غارات على بلدة البازورية، فيما استهدف بصاروخ وسط بلدة دبين.

من جانبه، قال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة رويترز: إن “قوات إسرائيلية أطلقت النار على 3 مواقع لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان”.

وأفاد المصدر بأن “إطلاق نار من قبل هذه القوات استهدف برج حراسة لقواتنا في المقر العام برأس الناقورة”، مشيراً إلى أن جنديين من اليونيفيل أصيبا بجروح طفيفة.

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