الأمم المتحدة: الوضع في لبنان يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية

بيروت-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ربع الأراضي اللبنانية مهددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف والإخلاء، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان.

وقال المكتب في بيان على موقعه: إن “الغارات الجوية “الإسرائيلية” لم تتكثف فحسب، بل توسعت الى مناطق لم تطلها سابقاً، كما تم استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية بشكل كبير”، لافتاً الى تدهور القطاع الصحي في لبنان بسبب الهجمات المتواصلة على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، كما يواجه قطاع التعليم تحديات هائلة بعد إشغال غالبية المدارس العامة كملاجئ للنازحين من قرى وبلدات الجنوب.

وفي السياق ذاته، حذر مسؤولون أمميون من أن لبنان يواجه أزمة إنسانية كارثية مع زيادة عدد النازحين داخلياً.

وأوضحت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان” جينين هينيس بلاسخارت” أن” لبنان يواجه صراعاً وأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية”، معربة عن أملها في استعداد كيان الاحتلال لدعم الدعوات العديدة لوقف التصعيد.

كما قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا: إن ” لبنان يواجه واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخه الحديث”، مشيراً إلى أن “600 ألف شخص نزحوا داخلياً، أكثر من 350 ألف منهم أطفال”.

ووفقاً لآخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة العامة اللبنانية، ارتفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 2141 شهيداً و10099 جريحاً.

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