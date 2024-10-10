توزيع ألبسة ومستلزمات نظافة شخصية لنحو 400 شخص من ذوي ‏الإعاقة والعجزة بالسويداء ‏

السويداء-سانا‏

وزعت جمعية الوفاء الخيرية للمعوقين بالسويداء اليوم في مقرها، بإشراف ‏مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ألبسة ومستلزمات نظافة شخصية على ‏أشخاص من ذوي الإعاقة والعجزة.‏

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العياش في تصريح لمراسل سانا إلى ‏أن التوزيع شمل نحو 400 شخص، وتم تأمينها بدعم من المجتمع المحلي، فيما لفت ‏مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سامر بحصاص إلى ضرورة ‏التوسع خلال الفترة القادمة بإيصال خدمات الجمعية لأكبر عدد من هذه ‏الشريحة.‏

وأكدت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى الغوثاني ‏على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة، وزيادة الاستثمارات في الجمعية لتحقيق ‏ريوع تنعكس إيجاباً على دعم برامجها.

وتخلل التوزيع تكريم عدد من الأشخاص الداعمين للجمعية، وذلك تقديراً ‏لجهودهم ودورهم الإنساني.‏

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen