توزيع ألبسة ومستلزمات نظافة شخصية لنحو 400 شخص من ذوي ‏الإعاقة والعجزة بالسويداء ‏

السويداء-سانا
وزعت جمعية الوفاء الخيرية للمعوقين بالسويداء اليوم في مقرها، بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ألبسة ومستلزمات نظافة شخصية على أشخاص من ذوي الإعاقة والعجزة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد العياش في تصريح لمراسل سانا إلى أن التوزيع شمل نحو 400 شخص، وتم تأمينها بدعم من المجتمع المحلي، فيما لفت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سامر بحصاص إلى ضرورة التوسع خلال الفترة القادمة بإيصال خدمات الجمعية لأكبر عدد من هذه الشريحة.
وأكدت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء المحامية رغدى الغوثاني على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة، وزيادة الاستثمارات في الجمعية لتحقيق ريوع تنعكس إيجاباً على دعم برامجها.
وتخلل التوزيع تكريم عدد من الأشخاص الداعمين للجمعية، وذلك تقديراً لجهودهم ودورهم الإنساني.
عمر الطويل
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