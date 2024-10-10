الانتهاء من صرف أثمان القمح بدرعا

درعا-سانا‏

أنهت فروع المصرف الزراعي التعاوني بدرعا صرف أثمان القمح المسلمة ‏من المزارعين إلى مركزي استلام الحبوب في إزرع والصنمين.‏

وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي بمدينة درعا عبدالله عياش في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم أن المبالغ المصروفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 508 ‏مليارات و344 مليون ليرة سورية، تم صرفها تباعاً استنادا للجداول الواردة ‏من فرع المؤسسة السورية للحبوب.‏

وأشار عياش إلى أن لدى المحافظة فروعا للمصرف الزراعي في درعا وإزرع والصنمين ونوى وخربة غزالة.

قاسم المقداد

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