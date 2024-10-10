الانتهاء من صرف أثمان القمح بدرعا

درعا-سانا
أنهت فروع المصرف الزراعي التعاوني بدرعا صرف أثمان القمح المسلمة من المزارعين إلى مركزي استلام الحبوب في إزرع والصنمين.
وأوضح مدير فرع المصرف الزراعي بمدينة درعا عبدالله عياش في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبالغ المصروفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 508 مليارات و344 مليون ليرة سورية، تم صرفها تباعاً استنادا للجداول الواردة من فرع المؤسسة السورية للحبوب.
وأشار عياش إلى أن لدى المحافظة فروعا للمصرف الزراعي في درعا وإزرع والصنمين ونوى وخربة غزالة.
قاسم المقداد
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