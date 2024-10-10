استشهاد وإصابة العشرات في قصف الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم محاصرتها شمال قطاع غزة من جميع الجهات، حيث عزلتها بشكل كامل عن مدينة غزة، وسط كارثة إنسانية كبيرة ومنع دخول الإمدادات الأساسية، فيما قصفت بالمدفعية وبغارات جوية مكثفة جنوب القطاع.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال قصفت شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد آخر، كما اُستشهد وجُرح آخرون جراء قصف منزل في منطقة بئر النعجة غرب المخيم، في وقت أُصيب عدد من النازحين إثر إطلاق الطيران المسيّر النار عليهم في محيط دوار أبو شرخ القريب من المنطقة، وأُصيب آخرون بقصف مماثل على منزل في عزبة عبد ربه شرق المخيم.

كما استهدف الاحتلال بالمدفعية محيط منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ومحيط شارع 8 جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ونسف مباني سكنية في منطقة التوام، وقصف طيرانه أرض البراوي مقابل بنك فلسطين.

من جانبه أكد الدفاع المدني في غزة أن طواقمه تخاطر لمساعدة النساء والأطفال المحاصرين داخل منازلهم في منطقة مدرسة الفاخورة بجباليا تحت وابل من الرصاص، لافتاً إلى أن عشرات الشهداء لا تزال عالقة في طرقات شمال القطاع ولا يمكن انتشالها جراء القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف.

وفي وسط القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال منازل الفلسطينيين شمال مخيمي النصيرات والبريج، أما جنوب القطاع فقد قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، وهم الأب وزوجته وأطفاله الثلاثة أصغرهم رضيعة لا تتجاوز الـ7 أشهر، كما استشهدت شابة من مدينة رفح متأثرة بجراحها إثر قصف إسرائيلي قبل أيام.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع المنكوب إلى 42010 شهداء و 97720 جريحاً.

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