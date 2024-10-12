فتح باب الاكتتاب على نحو 100 مقسم شاغر في المدينة الصناعية بأم ‏الزيتون بالسويداء ‏

السويداء-سانا‏

أعلنت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء فتح باب الاكتتاب ‏على مقاسم شاغرة في القطاعات الصناعية والحرفية، وذلك اعتباراً من ‏الخامس عشر من الشهر الحالي ولغاية الرابع عشر من الشهر القادم. ‏

وبين مدير المناطق الصناعية و الحرفية في محافظة السويداء المهندس علاء ‏أبو عمار في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد المقاسم الشاغرة يبلغ نحو ‏100 مقسم بمساحة للمقسم الواحد للقطاع الصناعي 1000 متر وللقطاع ‏الحرفي 102 متر وبسعر أولي قدره 70 ألف ليرة للمتر الواحد، موضحاً أنه ‏على الراغبين بالاكتتاب مراجعة إدارة المناطق الصناعية والحرفية أو ‏الدخول عبر صفحتها على ” الفيسبوك ” للاطلاع على الشروط المطلوبة ‏لذلك.‏

ولفت أبو عمار إلى أن وتيرة العمل بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية ‏تسير بشكل جيد، مؤكداً أهمية المباشرة بترخيص المنشآت الصناعية في ‏المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء مدة الإنذارات الموجهة للمخصصين بمقاسم ‏فيها.‏

ويصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة الصناعية بأم الزيتون إلى 3630 ‏مقسماً ضمن مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية، فيما يبلغ عدد ‏المخصصة منها 2059 مقسماً. ‏

عمر الطويل

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