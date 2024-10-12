فتح باب الاكتتاب على نحو 100 مقسم شاغر في المدينة الصناعية بأم ‏الزيتون بالسويداء ‏

السويداء-سانا
أعلنت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء فتح باب الاكتتاب على مقاسم شاغرة في القطاعات الصناعية والحرفية، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي ولغاية الرابع عشر من الشهر القادم.
وبين مدير المناطق الصناعية و الحرفية في محافظة السويداء المهندس علاء أبو عمار في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد المقاسم الشاغرة يبلغ نحو 100 مقسم بمساحة للمقسم الواحد للقطاع الصناعي 1000 متر وللقطاع الحرفي 102 متر وبسعر أولي قدره 70 ألف ليرة للمتر الواحد، موضحاً أنه على الراغبين بالاكتتاب مراجعة إدارة المناطق الصناعية والحرفية أو الدخول عبر صفحتها على ” الفيسبوك ” للاطلاع على الشروط المطلوبة لذلك.
ولفت أبو عمار إلى أن وتيرة العمل بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية تسير بشكل جيد، مؤكداً أهمية المباشرة بترخيص المنشآت الصناعية في المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء مدة الإنذارات الموجهة للمخصصين بمقاسم فيها.
ويصل عدد المقاسم الإجمالي في المدينة الصناعية بأم الزيتون إلى 3630 مقسماً ضمن مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والتجارية، فيما يبلغ عدد المخصصة منها 2059 مقسماً.
عمر الطويل
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