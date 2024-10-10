الدفاعات الروسية تسقط 92 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط الدفاعات الجوية خلال الليلة الماضية 92 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 8 مناطق في روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان: “خلال الليلة الماضية حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتصدت له أنظمة الدفاع الجوي، ودمرت 92 طائرة مسيرة أوكرانية، 47 منها فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، و 12 فوق كورسك، و 9 فوق روستوف، و 4 فوق مقاطعة بريانسك، و 4 فوق مقاطعة بيلغورود وجمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و15 طائرة مسيرة فوق بحر آزوف”.

ويواصل نظام كييف استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ما أوقع العديد من الضحايا المدنيين.

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