SCS-NET

إخماد حريق في معمل دهان ومستودعات مواد أولية بالكسوة ‏

2024-10-10

ريف دمشق-سانا ‏

أخمد عناصر فوج إطفاء ريف دمشق اليوم حريقاً ضخماً نشب في معمل دهان ومستودعات مواد أولية خاصة للطلاء على طريق الكسوة دير علي ‏بريف دمشق.‏

وأشار قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي في تصريح لمراسلة ‏سانا إلى أنه وفور تلقي بلاغ بنشوب حريق ضخم في منطقة الكسوة بريف دمشق ‏توجهت زمرة من فوج إطفاء ريف دمشق إلى المكان، وعملت على ‏السيطرة على الحريق وإخماده، مبيناً أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية، ‏واقتصرت الأضرار على الماديات. ‏

وأوضح الجردي أن عملية الإخماد التي شاركت فيها 8 سيارات إطفاء ‏استمرت حتى الساعة 5:40 فجر اليوم، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ‏سبب نشوب الحريق.‏

رحاب علي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

وفاة شخصين بحريق في منزل بحي السويقة بدمشق

دمشق-سانا توفي شخصان جراء اندلاع حريق ضمن منزل عربي في حي السويقة بدمشق.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved