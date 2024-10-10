إخماد حريق في معمل دهان ومستودعات مواد أولية بالكسوة ‏

ريف دمشق-سانا
أخمد عناصر فوج إطفاء ريف دمشق اليوم حريقاً ضخماً نشب في معمل دهان ومستودعات مواد أولية خاصة للطلاء على طريق الكسوة دير علي بريف دمشق.
وأشار قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه وفور تلقي بلاغ بنشوب حريق ضخم في منطقة الكسوة بريف دمشق توجهت زمرة من فوج إطفاء ريف دمشق إلى المكان، وعملت على السيطرة على الحريق وإخماده، مبيناً أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وأوضح الجردي أن عملية الإخماد التي شاركت فيها 8 سيارات إطفاء استمرت حتى الساعة 5:40 فجر اليوم، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوب الحريق.
رحاب علي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen