إخماد حريق في معمل دهان ومستودعات مواد أولية بالكسوة ‏

ريف دمشق-سانا ‏

أخمد عناصر فوج إطفاء ريف دمشق اليوم حريقاً ضخماً نشب في معمل دهان ومستودعات مواد أولية خاصة للطلاء على طريق الكسوة دير علي ‏بريف دمشق.‏

وأشار قائد فوج إطفاء ريف دمشق العميد محمد الجردي في تصريح لمراسلة ‏سانا إلى أنه وفور تلقي بلاغ بنشوب حريق ضخم في منطقة الكسوة بريف دمشق ‏توجهت زمرة من فوج إطفاء ريف دمشق إلى المكان، وعملت على ‏السيطرة على الحريق وإخماده، مبيناً أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية، ‏واقتصرت الأضرار على الماديات. ‏

وأوضح الجردي أن عملية الإخماد التي شاركت فيها 8 سيارات إطفاء ‏استمرت حتى الساعة 5:40 فجر اليوم، لافتاً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ‏سبب نشوب الحريق.‏

رحاب علي

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