السفارة الإيرانية في لندن: الاتهامات البريطانية ضد إيران هدفها تضليل الرأي العام

لندن-سانا

أكدت السفارة الإيرانية في لندن أن المزاعم التي ساقها رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني حول تدخل إيراني في شؤون بريطانيا لا أساس لها من الصحة، وهدفها تضليل الرأي العام حول تواطؤ لندن مع الكيان الصهيوني في جرائمه.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن السفارة قولها في بيان: إن “أحد المسؤولين الأمنيين في الحكومة البريطانية اتهم إيران من جديد بالتآمر ضد بريطانيا دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم الواهية.. ويبدو أن هذه التخرصات هدفها حرف الرأي العام عن تواطؤ الحكومة البريطانية في شن الحروب وجرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني اليوم”.

وقالت السفارة الإيرانية: إن على الحكومة البريطانية وبدلاً من السعي لتشويه سمعة الآخرين أن تستخدم نفوذها لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني، وتكفّ عن توفير ملاذ آمن للجماعات الإرهابية والزمر التي تروج للكراهية والعنف داخل بريطانيا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أدان تكرار هذه الادعاءات في غضون العامين الماضيين دون تقديم أي أدلة.

وفي إشارة إلى الاستخدام المتكرر لكلمة “محتمل” من قبل السلطات البريطانية في وصف الاتهامات والادعاءات الملفقة ضد إيران، رأى بقائي أن سلوك السلطات الأمنية في لندن باتهام طهران ينسجم مع سياسة العداء المصطنع وتشويه الرأي العام.