مراسل سانا: معلومات أولية تفيد بأن  العدوان الإسرائيلي استهدف أحد  معامل السيارات  بالمدينة الصناعية في حسياء ووقوع أضرار مادية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية
2024-10-09
في وزارة الأشغال… مباحثات سورية أممية للتعاون المشترك
2024-10-09
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
2024-10-08
أبحاث وأوراق علمية نوعية في اليوم الثاني من المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة
2024-10-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي المشترك
2024-10-08
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال مساعدة الوافدين من لبنان
2024-10-07
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سورية والمنطقة
2024-10-07
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2024-10-09
افتتاح معرض “صنع بأيدينا” للأسر الريفية في حلب
2024-10-09
حملة الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي في اللاذقية
2024-10-09
أعضاء مجلس الشعب: تأمين الخدمات والبنى التحتية لريف إدلب المحرر والتشدد في حماية الغطاء النباتي
2024-10-09
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستلم شحنة مساعدات إنسانية باكستانية
2024-10-09
تسهيلات وخدمات عديدة تقدم للوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق
2024-10-09
تأمين احتياجات الوافدين من لبنان… محور اجتماع لجنة الإغاثة الفرعية في درعا
2024-10-09
رياضة
نادي بردى وصيف لبطولة الأندية العربية للشطرنج
2024-10-09
تأهل الفارس عبد الله العلي إلى بطولة العالم لقفز الحواجز لفئة الأطفال
2024-10-09
اللاعبة غزل الحكيم… أداء لافت ونتائج متميزة برمي الرمح ببطولات ألعاب القوى
2024-10-08
بفوزه على جبلة… حطين إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم
2024-10-06
تنافس ثلاثين لاعباً في بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-10-06
ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-10-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس
2024-10-05
اقتصاد
بمشاركة 93 شركة وطنية متخصصة… انطلاق فعاليات معرض الصناعات التجميلية
2024-10-09
رئاسة مجلس الوزراء توافق على تعويض 52 مزارعاً متضرراً في محافظة طرطوس
2024-10-09
زيت الزيتون… وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر التعليمات التنفيذية لتصدير المادة
2024-10-09
ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية
2024-10-09
اقتصاديات التنمية المحلية محدادتها وغاياتها ضمن ندوة حوارية لجمعية العلوم الاقتصادية
2024-10-08
96 مليون بيضة و174 مليار ليرة… إنتاج ومبيعات مؤسسة الدواجن
2024-10-08
بقيمة 20 مليون ليرة… قرض لذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة
2024-10-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية
أعضاء مجلس الشعب: تأمين الخدمات والبنى التحتية لريف إدلب المحرر والتشدد في حماية الغطاء النباتي
تسهيلات وخدمات عديدة تقدم للوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق
بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين سورية والسودان
الرئيس الأسد يؤكد لغراندي استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان
مراسل سانا: معلومات أولية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد معامل السيارات بالمدينة الصناعية في حسياء ووقوع أضرار مادية
2024-10-10
2024-10-10
mousa
سابق
مراسل سانا في حمص : عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء
انظر ايضاً
مراسل سانا في حمص : عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء
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