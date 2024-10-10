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مراسل سانا في حمص :  عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء

2024-10-10

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مراسل سانا: معلومات أولية تفيد بأن  العدوان الإسرائيلي استهدف أحد  معامل السيارات  بالمدينة الصناعية في حسياء ووقوع أضرار مادية

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