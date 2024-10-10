أعضاء في مجلس الأمن يدعون لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن مجلس الأمن فشل في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وأصبح أكثر جرأة في جرائمه تجاه الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقال: “إذا لم نتحرك الآن فإن الشرق الأوسط سيغرق في حرب غير مسبوقة”.

وأضاف بن جامع في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الليلة: إن “أولئك الذين يلتزمون الصمت أو يبررون اليوم لا يمكنهم الادعاء بالدفاع عن سيادة القانون غداً لأنه لن يكون هناك قانون”، مشيراً إلى أن الإحاطتين المروعتين من “أوتشا” و”الأونروا” سلطتا الضوء على حقيقة آلة الحرب الإسرائيلية التي لا ترحم، ولاسيما في شمال قطاع غزة، حيث يشن الاحتلال عدواناً عسكرياً وحشياً بحق الشعب الفلسطيني هناك.

وحذّر بن جامع من المجاعة التي تلوح في الأفق وعدم وصول عدد كافٍ من الشاحنات إلى غزة، قائلاً: لقد حان الوقت لفرض وقف إطلاق النار في غزة، ووقف تنفيذ خطط التهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال، مذكراً بمقتل 222 من موظفي الأونروا وتدمير أو إلحاق أضرار بثلثي مباني الوكالة.

من جهته أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن غزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم يتعرض للقصف المستمر ويتم منع المساعدات، مبيناً أن “هجوم “إسرائيل” على الأونروا له تأثير سلبي على المنطقة كلها وعلى إقامة الدولة الفلسطينية، وليس لدينا الحق في تمرير ذلك.

وقال نيبينزيا: كيف يمكننا أن ندعو الأمم المتحدة إلى أداء مهمتها الإنسانية في ظل استمرار القصف، ما يعيق توصيل المساعدات، وفي ظل اغتيال العاملين في المجال الإنساني وفي ظل تهديد الأونروا بالإغلاق؟، مشدداً على أن الوضع الكارثي الحالي لا يمكن تسويته إلا بالوسائل الدبلوماسية لوضع حد لإراقة الدماء وضمان قدرة الفلسطينيين على ممارسة حقهم في تقرير المصير.

بدوره طالب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو كونغ الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، ورفع الحصار عن غزة والقيود المفروضة على الوصول الإنساني، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية، وقال: لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونشاهد الشرق الأوسط بأكمله ينزلق إلى حرب شاملة.

وأعرب المندوب الصيني عن قلق بلاده إزاء مخططات الاحتلال التي تستهدف وكالة الأونروا واصفاً دورها بأنه لا غنى عنه ولا يمكن تعويضه مشيراً إلى أن مليوني شخص في غزة يكافحون تحت الحصار وتحت النيران، وقال: غزة أصبحت جحيماً فوق الأرض.. لا يمكننا أن نقبل أن الموت والجوع أصبحا الوضع الطبيعي الجديد في غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen