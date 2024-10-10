المقاومة العراقية تستهدف العدو الإسرائيلي في أم الرشراش

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية عن استهداف هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش “إيلات” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق مساء اليوم هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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