الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…