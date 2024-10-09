لازاريني: قطاع غزة بات المكان الأكثر خطورة لعاملي الإغاثة

نيويورك-سانا

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني أن قطاع غزة بات المكان الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، كما أن المساحة التشغيلية للأونروا تتضاءل، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون تدمير الوكالة هدف حرب.

وحذر لازاريني في كلمة له من أن الاستجابة الإنسانية في غزة التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا قد تتفكك إذا اعتمد قانون حظرها، داعياً مجلس الأمن إلى التحرك وعدم التسامح مع الأفعال التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

بدورها حذرت منظمات إغاثة دولية من أن إجبار الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين على النزوح قسراً من شمال قطاع غزة المنكوب سيفاقم الوضع الإنساني ويعيق عمليات المساعدات الإنسانية.

وذكرت وكالة وفا أن 18 منظمة إغاثة دولية أصدرت بياناً مشتركاً أكدت فيه أن تصاعد العمليات الإسرائيلية في شمال القطاع سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وسيعيق العمليات الإنسانية المنقذة للحياة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، والتي تعاني أصلاً من قيود الاحتلال، مشيرة إلى أن غزة أصبحت خالية من المناطق الآمنة.

وحذر لازاريني في وقت سابق اليوم من أن نحو 400 ألف فلسطيني محاصرون شمال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى انتشار المجاعة وتفاقمها في جميع أنحاء القطاع وسط عدم توافر الإمدادات الأساسية، وأن الأونروا اضطرت لإغلاق بعض مراكزها للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وأكد المكتب الإعلامي في غزة أمس الأول في ذكرى مرور عام على حرب الإبادة الجماعية أن أكثر من مليوني نازح في القطاع يعيشون حياة قاسية وظروفاً صعبة للغاية تنعدم فيها كل سبل العيش والحياة الكريمة، كما أن الواقع الإنساني يزداد كارثية جراء إغلاق الاحتلال للمعابر، ومنعه إدخال السلع والمساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى أكثر من 150 ألف ضحية، بينهم أكثر من 51800 شهيد ومفقود.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen