بمشاركة 93 شركة وطنية متخصصة… انطلاق فعاليات معرض الصناعات التجميلية

دمشق-سانا

بمشاركة 93 شركة وطنية متخصصة انطلقت اليوم فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات التجميلية 2024 الذي تنظمه مؤسسة أرمادا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة السورية ونقابة الصيادلة في سورية وغرفة تجارة دمشق وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

وعقب جولة على أجنحة المعرض أكد الدكتور خلدون حربة مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أهمية المعرض لكونه يسلط الضوء على الصناعات التجميلية ومدى التطور الذي وصلت إليه هذه الصناعات في سورية وقدرتها على المنافسة القوية منوهاً بمشاركة المعهد التقاني للصناعات الكيميائية في دمشق بمنتجات من صناعة طلابه وخريجيه وبالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا المجال.

نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي نوهت بتميز معرض هذا العام من خلال زيادة عدد الأجنحة وعدد الشركات المشاركة وتنوع المنتجات وتعدد استخدامها إضافة إلى صنع هذه المنتجات وفق تراكيب ومعايير مدروسة وهي خطوة جيدة في هذا المجال إضافة إلى المستحضرات العلاجية.

من جهته مدير المؤسسة العامة للمعارض حليم الأخرس أشار إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن خطة عمل المؤسسة لدعم المعارض التخصصية وتشجيعها وخاصة لنتائجها الإيجابية والمباشرة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجين داخلياً وخارجياً وإبرازها للتطورات التي يضطلع بها المنتج السوري.

من جهته أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي عبر عن أمله في أن تحقق هذه الصناعة قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد السوري وأن تصبح سورية من أوائل الدول المصدرة للمواد التجميلية لكونها تلقى رواجاً كبيراً وتشهد طلباً متزايداً داخل سورية وخارجها.

خازن غرفة صناعة دمشق وريفها جورج داود لفت إلى التطور الكبير الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام من ناحية تنوع المنتجات والزيادة في عدد الشركات المشاركة منوهاً بمشاركة المشاريع متناهية الصغر التي تهتم بالمواد التجميلية الطبيعية المستخلصة من النباتات العطرية الطبية التي تشتهر بها سورية.

مدير عام مؤسسة أرمادا المنظمة للمعرض أحمد الماضي أشار إلى أهمية المعرض بالنسبة للشركات لكونه يشكل فرصة لها لتسويق منتجاتها والترويج للجديد منها وللقاء رجال الأعمال والصناعيين والمصدرين والتجار والمستهلكين الأمر الذي يعطي نوعاً من الشفافية في التواصل مع جميع الأطراف التي يمر عبرها المنتج وصولاً إلى المستهلك إلى جانب عقد الصفقات والتشبيك والتعاون التجاري والصناعي بما يسهم في تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الأعمال وتعزيز الاستثمارات وزيادة الطاقات الإنتاجية والتسويقية.

مدير المعهد التقاني للصناعات الكيميائية بدمشق المهندس خالد الشلدي أوضح أن هذه المشاركة الأولى للمعهد في معرض الصناعات التجميلية مبيناً أنهم يسعون من خلال المشاركة إلى عرض مشغولات الطلاب والخريجين التي تم تصنيعها ضمن مخابر المعهد بإشراف كادر تدريسي وفني متخصص والتي تجاوزت اليوم 40 منتجاً مختلفاً ويجري العمل على تحسين الإنتاج في المعهد وزيادته وصولاً إلى طرح منتجات الطلاب في الأسواق المحلية.

ويضم المعرض منتجات لأهم الصناعات التجميلية ومستحضراتها والعبوات البلاستيكية وآلات التعبئة والتغليف إضافة إلى إقامة المؤتمر الصيدلاني التجميلي الأول الذي سيركز على محاور عدة منها الذكاء الصناعي في مستحضرات التجميل والنباتات المستخدمة في هذه المستحضرات وكيفية تحول شركات التجميل السورية إلى شركات عالمية وغيرها من المواضيع والمحاضرات العلمية التخصصية.

ويستمر المعرض حتى مساء السبت المقبل ويفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً والمواصلات مؤمنة إلى المعرض ذهاباً وإياباً وتنطلق كل نصف ساعة من تحت جسر السيد الرئيس بدمشق ومن ساحة السيد الرئيس بجرمانا في ريف دمشق وذلك من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى العاشرة والنصف مساءً.

لؤي حسامو وأحمد سليمان

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