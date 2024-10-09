عرض فيلم “الطريق” ضمن فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد

دمشق-سانا

ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض الكتاب احتضنت مكتبة الأسد الوطنية في دمشق عرضاً لفيلم “الطريق” للكاتب والمخرج الراحل عبد اللطيف عبد الحميد بالشراكة مع عادل محمود وإنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وقدّم الفيلم عوالم البيئة الريفية البسيطة التي اعتاد أن يقدمها في معظم أفلامه ونال من خلالها شهرة واسعة.

ويروي الفيلم حكاية الطفل صالح ومعاناته جراء اتهامه بالغباء من قبل جميع من حوله ولكن جده الذي يحمل اسمه أوكل لنفسه مهمة تحويل الغباء الإدراكي الخاص للطفل إلى ذكاء معرفي وجمالي محولاً إياه إلى رجل للطريق ضمن معنى مجازي واسع يشمل من يصل ومن يضل ومن يتردد وليجد على هذا الطريق قصة حب بنهاية سعيدة.

وجرت أحداثه في قرية ريفية ينتمي أشخاصها لبيئتهم التي تلونها تفاصيل حياتية دافئة تحمل آمالهم وخيباتهم جراء مصاعب الحياة.

فيلم الطريق الذي صورت مشاهده في منطقة الدريكيش بريف طرطوس شاركت فيه مجموعة من الفنانين السوريين من بينهم موفق الأحمد وغيث ضاهر ومأمون الخطيب ورباب مرهج وأحمد كنعان ورند عباس وتماضر غانم وماجد عيسى وراما الزين وعلاء زهر الدين وهاشم غزال وخالد رزق وغيرهم.

مجد عبود

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