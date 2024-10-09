نادي بردى وصيف لبطولة الأندية العربية للشطرنج

مسقط-سانا

حقق نادي بردى المركز الثاني ببطولة الأندية للشطرنج التي انتهت منافساتها اليوم في مدينة صلالة العمانية بمشاركة عشرة أندية مثلت سبع دول هي سورية والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والكويت وفلسطين وسلطنة عمان.

وأحرز نادي بردى إضافة للترتيب العام ثلاث فضيات وبرونزية فردية على الطاولات الأربع بمعدل فضية على الرقعة الأولى وبرونزية على الرقعة الثانية وفضية على الرقعة الثالثة وفضية على الرقعة الرابعة.

يشار إلى أن الفريق قوامه أربعة لاعبين أساسيين وواحد احتياط وهم صهيب العكلة وطلال حلواني وعبد القادر الريس ومحمد رافع واللاعب اليمني بشير القديمي علماً أنه يحق لكل ناد الاستعانة بلاعب أجنبي حسب نظام البطولة.

وفي تصريح لـ سانا نوهت عضو مجلس الإدارة-مسؤولة الألعاب الفردية رغد بدر بالجهود المبذولة من قبل اتحاد الشطرنج لتذليل كل الصعوبات لإنجاح هذه المشاركة للوصول في نهاية المطاف لهذه النتيجة مشيرة إلى أن النادي يسعى دائماً للمشاركة في البطولات الخارجية لأن كوادره تواقة لرفع العلم السوري على منصات التتويج وإظهار الصورة المشرفة للرياضة السورية.

محمد الخاطر

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