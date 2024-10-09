ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري توقيع كتاب “الاقتصاد السياسي والركود التضخمي”

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري الثالث لعام 2024 أقيم مساء اليوم بمكتبة الأسد الوطنية حفل توقيع كتاب حمل عنوان “الاقتصاد السياسي والركود التضخمي” من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب، ومن تأليف الدكتور رسلان خضور.

وقال المؤلف لمراسل سانا: إن الكتاب يتناول كيف يمكن للاقتصاد السياسي أن يقارب مشكلة الركود التضخمي “المشكلة الظاهرة” التي تجوب معظم اقتصاديات دول العالم، وتؤرق السياسيين وصناع السياسات الاقتصادية.

وبين خضور أن الكتاب موجه إلى المختصين وغير المختصين في العلوم الاقتصادية، وإلى صناع السياسات الاقتصادية في سورية.

يذكر أن الدكتور رسلان خضور أستاذ في كلية قسم الاقتصاد، وحاصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة مارتن لوثر ألمانيا 1988، وعميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق سابقاً، كما كان عميداً لمعهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس وعضو مجلس إدارة ومجلس أمناء عدة مؤسسات اقتصادية وأكاديمية، وله العديد من الكتب والمؤلفات وعشرات الدراسات المنشورة في مجلات علمية عربية وعالمية.

مجد عبود

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