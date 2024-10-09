افتتاح معرض “صنع بأيدينا” للأسر الريفية في حلب ‏

حلب-سانا ‏

بمشاركة 21 أسرة ريفية افتتحت اليوم فعاليات معرض “صنع بأيدينا” الذي تنظمه ‏جمعية التآلف الخيرية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ‏في صالة الرازي بحلب.‏

ويضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام ‏منتجات محلية لربات البيوت من مواد غذائية ‏ومؤونة مجففة وحلويات ومربيات وألبسة ومشغولات صوفية وأدوات زينة ‏وإكسسوارات تجميل. ‏

منسق المبادرات المجتمعية في الجمعية أحمد نور منافيخي أوضح أن المعرض يأتي ‏ضمن مشروع المراكز المجتمعية التي يتم تنفيذها لدعم العائلات في قرية النيرب، ‏بهدف مساعدتها على تسويق منتجاتها الريفية التي يتم تصنيعها في المنازل، والترويج ‏لها من خلال استقطاب الزوار والفعاليات التجارية لتسويقها. ‏

من جهته قال ممثل قسم الحماية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ‏مصطفى ريحاوي: إن المفوضية تدعم المشاريع التي تخص مجال الحماية، والتي تنفذها ‏بالتعاون مع ثمانية شركاء من الجمعيات المحلية من خلال المراكز المجتمعية.‏

وأضاف: “يأتي المعرض ضمن هذا السياق لدعم الريف وتمكين المرأة وتسويق ‏منتجاتها، ذلك أن المجتمع هو الذي يحدد احتياجاته ويتم دعمه بالأدوات والوسائل من ‏قبل المفوضية وشركائها”، مشيراً إلى وجود 30 مركزاً مجتمعياً في حلب لتقديم ‏الخدمات القانونية والتعليمية. ‏

المشاركة حياة حسين بينت أنها تقدم منتجات مشروعها الصغير من الحلويات والكيك ‏والشوكولاتة والمكسرات، وقد بدأت به منذ أكثر من ثلاث سنوات وبأسعار منافسة، ‏مؤكدةً أن هذا المشروع يساعدها في ظروفها المعيشية.‏

وتحدثت ضياء النبهان عن معروضاتها من منتجات الشموع والجبصين والهدايا التي ‏تصنعها ويتم تزيين المنازل والمكاتب بها كأنواع من الديكور، معتبرةً أن المعرض ‏فرصة مهمة لتسويق منتجاتها، وأن طموحها توسيع مجال عملها. ‏

نايف الحميد قال: إنه يشارك بتشكيلة من التوابل الطبيعية المصنعة يدوياً في المنزل، ‏ويقدم منتجاته بأسعار منافسة، بينما أوضحت المشاركة عبير شرفو أنها تعرض ‏أصنافاً من المربيات الطبيعية والحلويات والمؤونة من الخضار الصيفية والشتوية ‏ودبس الرمان، مشيرةً إلى أن الجمعية كان لها دور كبير في مساعدتها. ‏

يذكر أن جمعية التآلف تأسست في العام 2005، وفق ما ذكر عبد الله بابلي مدير ‏مشروع الحماية المجتمعية بالجمعية، وهي تعنى بتخديم العائلات الفقيرة والأيتام، إضافة إلى العمل في مجالات الإغاثة والصحة والعمل المجتمعي.‏

قصي رزوق

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