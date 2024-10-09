 استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

القدس المحتلة-سانا

استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخر مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وأطلقت النار الكثيف على مركبة كان يستقلها أربعة شبان قرب السوق الشرقي، ما أدى لاستشهادهم، وإصابة آخر كان بالمكان بشظايا رصاص في الرأس والصدر، وسط تعزيزات كبيرة وصلت إلى شارع القدس المجاور.

وبذلك يرتفع عدد شهداء اليوم برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى خمسة بعد استشهاد فلسطيني فجراً في بلدة عقابا شمال طوباس.

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