تأهل الفارس عبد الله العلي إلى بطولة العالم لقفز الحواجز لفئة الأطفال

دمشق-سانا

تأهل الفارس عبد الله العلي إلى بطولة العالم للأطفال لفروسية قفز الحواجز، المقرر إقامتها في المكسيك في الفترة من الـ 12 إلى الـ 17 من الشهر القادم.

وجاء تأهل العلي إلى البطولة العالمية القادمة وفقاً لنتيجته في المحطة التأهيلية في البطولة التي أقيمت في نادي الباسل للفروسية بريف دمشق مؤخراً، حيث أحرز المركز الثاني.

والعلي هو الفارس الثاني المتأهل عن سورية إلى الاستحقاق العالمي القادم بعد اعتماد تأهله رسمياً اليوم وفقاً للاتحاد الدولي للفروسية الذي يعتمد أفضل النتائج المحققة للفرسان بناءً على الجولات التأهيلية.

وسبق أن تأهل الفارس الحسن النقري إلى البطولة نفسها الشهر الماضي بحصوله على المركز الأول في البطولة التأهيلية.

محمد الرحيل

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