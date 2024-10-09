الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية   ‏

دمشق-سانا
بحث المهندس لؤي خريطة وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع القائم بأعمال السفارة العراقية ياسين شريف الحجيمي أهمية تنسيق الجهود فيما يخص خطة الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين والسوريين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
وأشار الوزير خريطة إلى ما قامت به سورية من تقديم التسهيلات عبر المراكز الحدودية، بالإضافة إلى افتتاح وتجهيز مراكز الإيواء في المحافظات لإقامتهم فيها.
من جانبه عرض الحجيمي الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية لتقديم المساعدات للوافدين إلى سورية، وتسهيل وصول واستيعاب جزء من الوافدين اللبنانيين في العراق وتأمين إقامتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية، والمبادرات الشعبية التي قدمت لتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لإرسالها للوافدين الموجودين في سورية، من عيادات متنقلة، ومطابخ، ومواد غذائية.
بشرى معلا
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