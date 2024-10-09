الاستجابة الطارئة لحاجات الوافدين من لبنان محور لقاء خريطة والقائم بأعمال السفارة العراقية   ‏

دمشق-سانا ‏

بحث المهندس لؤي خريطة وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة مع القائم بأعمال السفارة العراقية ياسين شريف الحجيمي أهمية تنسيق الجهود فيما يخص خطة الاستجابة الطارئة للوافدين ‏اللبنانيين والسوريين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار الوزير خريطة إلى ما قامت به سورية من تقديم التسهيلات عبر المراكز الحدودية، بالإضافة إلى افتتاح وتجهيز مراكز الإيواء في ‏المحافظات لإقامتهم فيها.‏

من جانبه عرض الحجيمي الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية لتقديم المساعدات ‏للوافدين إلى سورية، وتسهيل وصول واستيعاب جزء من الوافدين اللبنانيين في ‏العراق وتأمين إقامتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية، والمبادرات الشعبية التي ‏قدمت لتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لإرسالها للوافدين الموجودين في ‏سورية، من عيادات متنقلة، ومطابخ، ومواد غذائية.

بشرى معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen