الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2141 شهيداً و10099 جريحاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2141 شهيداً، و10099 جريحاً.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله في بيان: إنه “تم تسجيل 22 شهيداً و80 جريحاً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2141 شهيداً، و10099 جريحاً”.

وتتواصل اعتداءات العدو الإسرائيلي الوحشية وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني باستهداف المناطق السكنية المأهولة في أنحاء لبنان.

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