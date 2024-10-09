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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية

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