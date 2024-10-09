ثلاثمئة عنوان متنوع في جناح اتحاد الكتاب العرب في المعرض الثالث للكتاب السوري

دمشق-سانا

يشارك اتحاد الكتاب العرب في فعاليات المعرض الثالث للكتاب السوري لعام 2024، في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بجناح يضم نحو ثلاثمئة عنوان متنوع بين القصص والروايات والدراسات وكتب الأطفال والشعر.

رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أشار في تصريح لـ “سانا” إلى أن المعرض يأتي بعد فترة من الانقطاع لأسباب مختلفة، أبرزها صعوبة ما يتعرض إليه السوريون، ولكن لا بد من أن يعود الكتاب وطباعته إلى ألقه ولا بدّ أن تكون هناك إقامة لمعرض الكتاب حتى وإن كان على مستوى محلي بمعنى إقامة المعرض السوري للكتاب.

ورأى الحوراني أن الإقبال الذي نشهده في المعرض يمكن أن يعطينا مؤشراً على مدى اهتمام المواطن السوري بالقراءة وأهمية دعم المؤسسات الرسمية لظاهرة القراءة.

وأكد الحوراني أن هناك عدداً لا بأس به من دور النشر التي تقدّم اليوم كتباً بسعر مخفف أو بسيط، ويمكن للقارئ السوري أن يشتريه، وهناك مئات الكتب المطبوعة في اتحاد الكتاب العرب وبمئات العناوين ما بين قديمة وجديدة توزّع خلال المعرض بشكل شبه مجاني وخاصة لطلاب الجامعات أو للمهتمين، ومنها كتب لا يتجاوز سعرها ألفي ليرة سورية، وأخرى عليها حسومات عالية تصل حتى ستين بالمئة.

ويلقي الدكتور الحوراني خلال المعرض محاضرة بعنوان “دور سورية الكبير في دعم المقاومة في لبنان وفلسطين”.

ويشارك في معرض الكتاب السوري الثالث لعام 2024 بعنوان “نقرأ لنرتقي” 40 دار نشر عامة وخاصة تقدم ما يقارب 10 آلاف عنوان جديد في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية ولمختلف الشرائح العمرية.

ويرافق المعرض الذي يستمر لغاية الـ 19 من الشهر الحالي برنامج ثقافي متنوع من عروض سينمائية وحفلات موسيقية تحتفي بالتراث السوري العريق وندوات أدبية وفكرية بمشاركة باقة من المثقفين والمبدعين السوريين وبمرافقة عدد من حفلات توقيع الكتب لعدد من دور النشر العامة والخاصة.

محمد خالد الخضر

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