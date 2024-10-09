المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أمنون شمال طبريا بصلية صاروخية كبيرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في وزارة الأشغال… مباحثات سورية أممية للتعاون المشترك
2024-10-09
مركز التنسيق الروسي يسلم المديرية العامة للآثار والمتاحف ثلاث قطع أثرية كانت معدة للتهريب
2024-10-08
أبحاث وأوراق علمية نوعية في اليوم الثاني من المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة
2024-10-08
مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الصحي المشترك
2024-10-08
مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون في مجال مساعدة الوافدين من لبنان
2024-10-07
الخارجية الإيرانية تدين بشدة الاعتداءات الصهيونية على سورية والمنطقة
2024-10-07
في معبر جديدة يابوس… المفوض الأممي فيليبو غراندي يطلع على التسهيلات والمساعدات المقدمة للوافدين من لبنان
2024-10-07
محليات
حملة الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي في اللاذقية
2024-10-09
أعضاء مجلس الشعب: تأمين الخدمات والبنى التحتية لريف إدلب المحرر والتشدد في حماية الغطاء النباتي
2024-10-09
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستلم شحنة مساعدات إنسانية باكستانية
2024-10-09
تسهيلات وخدمات عديدة تقدم للوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق
2024-10-09
تأمين احتياجات الوافدين من لبنان… محور اجتماع لجنة الإغاثة الفرعية في درعا
2024-10-09
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار نهاراً وبارد ليلاً على المرتفعات
2024-10-09
إصابة أحد عناصر فوج إطفاء دمشق خلال إخماد حريق بالمنطقة الصناعية
2024-10-08
رياضة
اللاعبة غزل الحكيم… أداء لافت ونتائج متميزة برمي الرمح ببطولات ألعاب القوى
2024-10-08
بفوزه على جبلة… حطين إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم
2024-10-06
تنافس ثلاثين لاعباً في بطولة تنشيطية بالشطرنج في السويداء
2024-10-06
ريال مدريد يتجاوز فياريال بهدفين في الدوري الإسباني لكرة القدم
2024-10-05
ليفربول يحافظ على صدارة الدوري الإنكليزي بفوزه على كريستال بالاس
2024-10-05
بمشاركة عدد من جرحى الجيش… مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة في طرطوس
2024-10-05
أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام
2024-10-03
اقتصاد
زيت الزيتون… وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر التعليمات التنفيذية لتصدير المادة
2024-10-09
ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية
2024-10-09
اقتصاديات التنمية المحلية محدادتها وغاياتها ضمن ندوة حوارية لجمعية العلوم الاقتصادية
2024-10-08
96 مليون بيضة و174 مليار ليرة… إنتاج ومبيعات مؤسسة الدواجن
2024-10-08
بقيمة 20 مليون ليرة… قرض لذوي الدخل المحدود لشراء السلع المعمرة
2024-10-08
محلج محردة يبدأ باستلام الأقطان المحبوبة من المزارعين
2024-10-08
بنسبة 437 بالمئة… المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحقق زيادة بالإيرادات
2024-10-08
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
أعضاء مجلس الشعب: تأمين الخدمات والبنى التحتية لريف إدلب المحرر والتشدد في حماية الغطاء النباتي
تسهيلات وخدمات عديدة تقدم للوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق
بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين سورية والسودان
الرئيس الأسد يؤكد لغراندي استعداد سورية للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة الإنسانية في لبنان
المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أمنون شمال طبريا بصلية صاروخية كبيرة
2024-10-09
2024-10-09
hadeil
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد أربعة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
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