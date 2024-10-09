الجيش الروسي يحرر بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات الشمال الروسية واصلت القيام بعمليات هجومية حررت خلالها بلدتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي في مقاطعة كورسك غرب روسيا.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي: “إن قوات الشمال استهدفت تشكيلات من عشرة ألوية أوكرانية في مناطق دارينو وليوبيموفكا ونوفي بوت وبليخوفو، كما صدوا هجومين لقوات كييف في اتجاه ليوبيموفكا وبليخوفو، وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 20 عسكرياً بين قتيل ومصاب”.

وأضاف البيان بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 100 عسكري خلال النهار، وخلال القتال في اتجاه كورسك فقدت قوات كييف أكثر من 21350 عسكرياً.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل عملياتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك.

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