وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستلم شحنة مساعدات إنسانية باكستانية

دمشق-سانا

تسلمت اللجنة العليا للإغاثة اليوم شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الجمهورية الباكستانية إلى الحكومة والشعب السوري، تحتوي 3.5 أطنان من المواد الطبية.

وأكد السفير الباكستاني شاهد اختر أن هذه الشحنة عبارة عن مبادرة من الحكومة والشعب الباكستانيين إلى سورية، لدعم جهود الاستجابة للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى أن شحنات مساعدات أخرى ستصل تباعاً.

معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز دوه جي توجه بالشكر باسم حكومة الجمهورية العربية السورية إلى جمهورية الباكستان الصديقة على استجابتها السريعة لتقديم المساعدات، كما كانت مبادرتها السريعة عند حدوث زلزال شباط 2023.

حضر الاستلام السفير عنفوان النائب مدير إدارة المنظمات وإدارة المعارض في وزارة الخارجية والمغتربين، ومديراً الإسعاف والطوارئ والإمداد بوزارة الصحة.

بشرى معلا

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