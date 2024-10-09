تأمين احتياجات الوافدين من لبنان… محور اجتماع لجنة الإغاثة الفرعية في ‏درعا

درعا-سانا‏

تركز اجتماع لجنة الإغاثة الفرعية في درعا حول تأمين احتياجات الوافدين من لبنان إلى المحافظة ‏في إطار الاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي ‏اللبنانية.‏

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في صالة المجمع الحكومي اليوم التأكيد على ‏تقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم، مع تأمين كل متطلباتهم من الخدمات ‏الإغاثية والصحية والتعليمية وغيرها. ‏

واستعرض رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور أحمد ‏المسالمة عمل الفرع منذ الثالث والعشرين من الشهر الماضي، من خلال ‏وضع خطة استجابة عاجلة وطارئة لاستقبال الوافدين من لبنان الشقيق مع ‏تخصيص أرقام هواتف لسهولة التواصل وفتح خمسة مراكز لتسجيل ‏العائلات الوافدة في نوى والصنمين ونامر وخربة غزالة و مقر الفرع ‏بمدينة درعا، وتجهيز ستة مراكز إقامة مؤقتة للضرورة، مبينا أن الفرع قدم ‏الدعم لـ 2220عائلة وافدة بمواد إسعافية ‏كخطوة أولى.‏

وأضاف: إن الفرع وضع في مركز نصيب الحدودي فرقاً للدعم النفسي و‏الصحي، مع مركز صحي متنقل لتقديم الخدمات المجتمعية والصحية و‏الطبية للعائلات الوافدة إلى سورية ومتجهة باتجاه الأردن، وبصدد تفعيل ‏فريق دعم قانوني لتسجيل الواقعات وتأمين الوثائق للأسر الوافدة، مبيناً أن كل ‏الخدمات المقدمة بدعم من لجنة الإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين‌‏.‏

‏من جهته أكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا عبد العزيز ‏الجهماني ضرورة تعاون الوحدات الإدارية في مجال إحصاء العائلات الوافدة ‏لتقديم ما يلزم لها مع تحديد الاحتياجات الضرورية في المجالات الغذائية والصحية والتعليمية.‏

من جانبه أشار قائد شرطة محافظة درعا العميد عبد العليم عبد الحميد إلى ‏ضرورة الالتزام التام بتعاميم وزارات الداخلية والتربية والصحة بشأن ‏تسجيل الواقعات وقبول الطلاب في المدارس وإقامة مراكز صحية ضمن ‏مراكز الهجرة والجوازات لتقديم ما يلزم للعائلات الوافدة.‏

بدورهم أكد مديرو الدوائر الحكومية وممثلو الجمعيات الأهلية والمنظمات ‏الدولية العاملة في درعا التعاون التام مع لجنة الإغاثة الفرعية بشأن إحصاء ‏الأسر الوافدة والتنسيق مع فرع الهلال الأحمر لتقديم ما يلزم للوافدين و‏عائلاتهم وتلبية احتياجاتهم. ‏

حضر الاجتماع أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي.‏

قاسم المقداد

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