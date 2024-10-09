المقاومة اللبنانية تستهدف قوات العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم تجاه منطقتي ميس الجبل واللبونة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية بعد ظهر اليوم قوات العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها التقدم تجاه منطقتي ميس الجبل واللبونة بالأسلحة الصاروخية.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه استهدف المقاومون بعد ظهر اليوم قوات العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها من سهل طوفا تجاه ميس الجبل ومحيبيب بصلية ‏صاروخية”.‏

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة أنها استهدفت قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجّه وأوقعوهم بين قتيل ومصاب.

وكانت المقاومة اللبنانية تصدت فجر اليوم لمحاولة تسلل لقوات العدو الإسرائيلي باتجاه بليدا، ومحاولة أخرى باتجاه اللبونة.

وأعلنت غرفة عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية الليلة الماضية أن العدو الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة فاقت الـ 35 قتيلاً و200 مصاب من نخبة ضباطه وجنوده، ولم يفلح حتى الآن بالدخول إلى قرى لبنان الصامدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen