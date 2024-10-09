الدفاع الصينية: على الولايات المتحدة وقف ممارساتها المخادعة فيما يتعلق بتايوان

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن نهجها المخادع إزاء الصين، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة تايوان.

ونقلت وكالة شينخوا عن وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قوله في تصريحات عقب تقارير إعلامية عن القرار الأمريكي الأخير بتأمين أسلحة قيمتها تناهز 567 مليون دولار لتايوان: إن “على الجانب الأمريكي التوقف عن هذه الممارسات التي تقوض العلاقات بين البلدين وجيشهما”، مضيفاً: إن “هذا التحرك الأمريكي هو انتهاك خطير لمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، كما إنه انتهاك خطير لسيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

وتابع تشيان: “إننا نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذا الأمر، ونتقدم باحتجاجات رسمية إلى الجانب الأمريكي”، موضحاً أنه “خلال السنوات الأخيرة تراجع الجانب الأمريكي عن التزاماته عبر إرسال إشارات خاطئة بشكل خطير إلى عناصر استقلال تايوان وتصعيد التوترات في المنطقة”.

وشدد المسؤول الصيني على أنه يتوجب الإشارة إلى أن استقلال تايوان يعني الحرب، وأن تكتيكات استغلال تايوان من أجل احتواء الصين ستؤدي فقط إلى أذى ذاتي للقائمين بها.

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