قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 20 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في الخليل وقلقيلية والبيرة ونابلس ومخيم العروب وبلدات السموع وإذنا في الخليل والرام في القدس وكفر مالك في رام الله وبيت فجار في بيت لحم وجبع في جنين، واعتقلت 20 فلسطينياً بينهم طفل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 11200 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة بالسابع من تشرين الأول 2023.

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