جامعة دمشق تدخل تصنيف التايمز التعليمي والبحثي بنسخته الدولية ‏

دمشق-سانا
دخلت جامعة دمشق تصنيف التايمز التعليمي والبحثي بنسخته الدولية، أو ما يعرف بتصنيف التايمز الكلي أو العالمي، لتكون أول جامعة سورية تحصل على مرتبة ضمن هذا التصنيف.
وأوضح الدكتور مروان الراعي مدير مكتب التصنيف في الجامعة في تصريح لـ سانا اليوم أن جامعة دمشق حلت في المركز /1501+ / من أصل 2092 جامعة أدرجت فعلياً ضمن هذا التصنيف، مبيناً أن 2857 جامعة قامت بإرسال بياناتها إلى منصة التصنيف، منها جامعات سورية، وصنفت الجامعات التي حققت شروط التصنيف السبعة، وعددها 2092 جامعة فقط وهي الجامعات الأفضل على مستوى العالم وفقاً لهذا التصنيف.
وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة التي حققت شرط العتبة البحثية وتجاوزت شرط التخصصات ليتم إدراجها فعلياً ضمن التصنيف، مبيناً أن تصنيف التايمز الدولي يعتبر التصنيف التعليمي والبحثي الأهم عالمياً ويعد حصول الجامعة على مرتبة في نسخته الدولية قيمة مضافة لها نظراً لإدراجها ضمن أفضل 2092 جامعة على مستوى العالم.
ولفت الدكتور الراعي إلى أن التصنيف يعتمد بنسخته الأخيرة على 18 معياراً رئيسياً مختلفاً وشاملاً مثل جودة الأبحاث وجودة التعليم والسمعة الأكاديمية ونسبة النجاح بالنسبة لطلاب الدكتوراه والإجازة الجامعية.
هيلانه الهندي
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