جامعة دمشق تدخل تصنيف التايمز التعليمي والبحثي بنسخته الدولية ‏

دمشق-سانا‏

دخلت جامعة دمشق تصنيف التايمز التعليمي والبحثي بنسخته الدولية، أو ما ‏يعرف بتصنيف التايمز الكلي أو العالمي، لتكون أول جامعة سورية تحصل على مرتبة ضمن هذا التصنيف.

وأوضح الدكتور مروان الراعي مدير مكتب التصنيف في الجامعة في ‏تصريح لـ سانا اليوم أن جامعة دمشق حلت في المركز /1501+ / من أصل ‌2092 جامعة أدرجت فعلياً ضمن هذا التصنيف، مبيناً أن 2857 جامعة ‏قامت بإرسال بياناتها إلى منصة التصنيف، منها جامعات سورية، وصنفت ‏الجامعات التي حققت شروط التصنيف السبعة، وعددها 2092 جامعة فقط ‏وهي الجامعات الأفضل على مستوى العالم وفقاً لهذا التصنيف.

وأشار الراعي إلى أن جامعة دمشق هي الجامعة السورية الوحيدة التي حققت ‏شرط العتبة البحثية وتجاوزت شرط التخصصات ليتم إدراجها فعلياً ضمن ‏التصنيف، مبيناً أن تصنيف التايمز الدولي يعتبر التصنيف التعليمي والبحثي ‏الأهم عالمياً ويعد حصول الجامعة على مرتبة في نسخته الدولية قيمة مضافة ‏لها نظراً لإدراجها ضمن أفضل 2092 جامعة على مستوى العالم.‏

‏ ولفت الدكتور الراعي إلى أن التصنيف يعتمد بنسخته الأخيرة على 18 ‏معياراً رئيسياً مختلفاً وشاملاً مثل جودة الأبحاث وجودة التعليم والسمعة ‏الأكاديمية ونسبة النجاح بالنسبة لطلاب الدكتوراه والإجازة الجامعية.‏

هيلانه الهندي

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