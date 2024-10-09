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المقاومة العراقية تستهدف أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

2024-10-09

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم أنها استهدفت بالطيران المسير أربعة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

وقالت المقاومة في بيانات لها: إنه “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، قصف مقاتلونا اليوم بواسطة الطيران المسير هدفاً حيوياً جنوب الأراضي المحتلة، وآخر شمالها، وهدفين حيويين في الجولان السوري المحتل”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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