بقائي: الكيان الصهيوني يجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الكيان الصهيوني يجر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة للتأثير بشكل مباشر وخبيث على نتائج الانتخابات الامريكية المنتظرة، بما يصب في إطار تحقيق مخططاته العدوانية.

وفي تغريدة على منصة اكس قال بقائي: إن”زخم العصابة الإجرامية لكيان الاحتلال الإسرائيلي هو جر المنطقة بأكملها إلى حرب شاملة بهدف التأثير الشرير على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة”، مشيراً إلى أن المحاولات الأمريكية لتوجيه اتهامات باطلة لإيران بشأن تدخل مزعوم في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة تتم على الأرجح بإيحاء ممنهج من قبل الكيان الصهيوني عبر قلب الحقائق وتضليل الرأي العام.

من جهتها أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن المزاعم بشأن تدخل إيران في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن طهران سترد على هذه المزاعم المفبركة.

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