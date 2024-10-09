الصحة اللبنانية: 2119 شهيداً و1019 جريحاً الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة ارتفاع الحصيلة الإجمالية للشهداء اللبنانيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 2119، والجرحى إلى 1019.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله في بيان إن غارات العدو الإسرائيلي أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وثلاثين شخصاً وإصابة مئة وخمسين بجروح.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان إلى 2119 شهيداً و1019 جريحاً.

ويواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني على المناطق السكنية اللبنانية المختلفة وشن مساء اليوم مجدداً سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية اللبنانية متسبباً بدمار هائل وخاصة في حارات برج البراجنة والكفاءات والليلكي.

وذكرت الوكالة أن طيران العدو الحربي اعتدى أيضاً على جرود السلسلة الشرقية وعلى بلدات معركة، وباتوليه وبرج قلويه والرمادية والقليلة- حي النبي عمران قضاء صور وعلى المنطقة الواقعة ما بين السماعية والمعلية وبلدة كفرتبنيت قضاء النبطية وعلى بلدات الصرفند، السكسكية، وأنصارية قرب تعاونية الملاك في قضاء الزهراني.

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