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المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة

2024-10-08

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية مساء اليوم استهدافها هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وجاء في بيان للمقاومة في العراق:”استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق، مساء اليوم، هدفاً حيوياً شمال أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وفي وقت سابق صباح اليوم استهدفت المقاومة العراقية خمسة أهداف للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بصواريخ الأرقب المطورة والطائرات المسيرة.

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