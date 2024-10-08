الحرارة أعلى من معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غدا صحواً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام خاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما عدا المنطقة الوسطى، حيث تكون غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 33 / 20

المنطقة الجنوبية 33 / 20

المرتفعات الجبلية 27 / 14

المنطقة الوسطى 32 / 17

المنطقة الساحلية 31 / 21

المنطقة الشمالية 33 / 18

منطقة الجزيرة 35 / 19

المنطقة الشرقية 35 / 20

منطقة البادية 34 / 17/ .

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