مادورو: فنزويلا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

كاراكاس-سانا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقوف بلاده الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشدداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة /وفا/ عن الرئيس مادورو قوله” الدفاع عن حق فلسطين في الحياة والاستقلال والوجود هو الدفاع نفسه عن حق فنزويلا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الوجود” .

وحمّل مادورو الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصاعد العنف في المنطقة وقال: “ثمة حرب إبادة تُشن على الشعب الفلسطيني والآن تُشن الهجمات على لبنان”.

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