غوتيريش يحذر من النتائج الكارثية جراء منع كيان الاحتلال الإسرائيلي الأونروا من القيام بعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

واشنطن -سانا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش كيان الاحتلال الإسرائيلي من النتائج الكارثية جراء منع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” من القيام بعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن غوتيريش قوله في تصريح للصحفيين إن مثل هذا الإجراء سيخنق جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة بشكل خاص، معتبراً أنه” سيكون كارثة مكتملة الأركان.

ووافق ما يسمى “ الكنيست الإسرائيلي” في تموز الماضي مبدئياً على مشروع قانون لإعلان الأونروا منظمة إرهابية، الأمر الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف.

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