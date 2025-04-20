الصحة اللبنانية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً.

ونقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قوله في بيان إنه تم تسجيل 36 شهيداً و150 جريحاً خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً.

وأشار البيان إلى أنه” تم فتح 990 مركزاً لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية وتسجيل 181700 نازح في مراكز الإيواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية”.

وتتواصل اعتداءات العدو الإسرائيلي الوحشية وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني باستهداف المناطق السكنية المأهولة في أنحاء لبنان.

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